沈玉琳停工治療血癌 潘若迪鬆口「大概過年前就可以回家」

藝人沈玉琳過去被稱為「尾牙王」，每到年底主持行程滿檔，但8月他證實罹患血癌後已全面停工治療與休養，確定不會接任何尾牙或其他公開工作。而好友潘若迪9日現身錄綜藝節目《天才衝衝衝》時，透露沈玉琳目前狀況都很好「他很好，不用擔心，讓他好好休息」，也提到「他大概過年前就可以回家。」但確切復出幕前時間將順延到農曆年後再評估。

沈玉琳（左）目前停工治療血癌。（圖／翻攝自潘若迪臉書）

潘若迪先前透露在沈玉琳住院期間，雙方仍會透過視訊保持聯繫，並替他向大眾報平安。沈玉琳此前也曾公開分享他的近況，提到偶爾能請假回家與妻子和女兒共進晚餐，但仍需返回醫院繼續治療。

廣告 廣告

潘若迪（左）9日擔任《天才衝衝衝》1千集特別企劃來賓。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

對於沈玉琳的堅強，潘若迪滿是敬佩：「他習慣了忙碌的工作模式，突然停下來一定會不習慣，但我誠心建議他多休息。真的沒有什麼比健康更重要。」他也提到自己長期都有維持運動習慣，「不管刮風下雨，我每天都去運動。」還準備了一條跳繩給沈玉琳，希望好友能夠早日康復。

延伸閱讀

WBC/徵召進度相當順利！蔡其昌：目前沒聽到有人拒絕

WBC/張奕證實獲邀約！強烈意願想打 期待對決大谷翔平

中職/樂天喜事又一樁！ 林承飛、前啦啦隊女神完婚