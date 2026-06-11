沈玉琳催婚林襄「豪撒20萬紅包」！讚馬傑森這1點：值得祝福的一對

沈玉琳今出席TVBS《11點熱吵店》開棚記者會。（羅煜鎧攝）

味全龍啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森近日被拍到牽手逛街，被爆地下戀情，女方經紀公司表示尊重藝人交友生活，引發外界熱議，而與林襄有著宛如「父女般」好交情的沈玉琳今（11日）出席TVBS《11點熱吵店》開棚記者會，被問及此事直接獻予祝福，直呼：「馬傑森是個好青年，我覺得是很值得祝福的一對」，盼兩人終成眷屬，「紅包我到時包個20萬！」掀起全場驚呼。

林襄3年前被拍到熱戀馬傑森，如今又被拍到牽手逛大街，事後雖沒有認愛，不過也沒有否認兩人關係，連沈玉琳也關注到此事，他表示，看著林襄成長了5、6年，男方事業也愈來愈好，「所以如果他們能修成正果的話，我一定紅包是大方包出去的。」被問紅包金額？沈玉琳豪氣放話「20萬！」並分享先前答應風田結婚就包12萬，等待對方舉辦婚禮，就會兌現承諾。

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林襄與馬傑森是否戀情正在進行式成為話題。(圖／黃國峰、陳俊吉攝)

沈玉琳祝福林襄、馬傑森「很值得祝福的一對。」（羅煜鎧攝）

沈玉琳也被追問，林襄結婚對象僅限於馬傑森？他幽默回：「跟別人也可以！」不過他也強調，婚姻並非女性人生必要課題，平時養成理財習慣，賺錢好經濟獨立，才是活得漂亮的最大關鍵，「不只林襄、不只啦啦隊女孩，所以生都要這樣不要看別人臉色！」至於私下有見過馬傑森嗎？沈玉琳則說沒有，「這方面隱私林襄顧蠻好的！」樂見她事業愛情發展順遂。

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