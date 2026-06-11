沈玉琳催婚林襄「豪撒20萬紅包」！讚馬傑森這1點：值得祝福的一對
味全龍啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森近日被拍到牽手逛街，被爆地下戀情，女方經紀公司表示尊重藝人交友生活，引發外界熱議，而與林襄有著宛如「父女般」好交情的沈玉琳今（11日）出席TVBS《11點熱吵店》開棚記者會，被問及此事直接獻予祝福，直呼：「馬傑森是個好青年，我覺得是很值得祝福的一對」，盼兩人終成眷屬，「紅包我到時包個20萬！」掀起全場驚呼。
林襄3年前被拍到熱戀馬傑森，如今又被拍到牽手逛大街，事後雖沒有認愛，不過也沒有否認兩人關係，連沈玉琳也關注到此事，他表示，看著林襄成長了5、6年，男方事業也愈來愈好，「所以如果他們能修成正果的話，我一定紅包是大方包出去的。」被問紅包金額？沈玉琳豪氣放話「20萬！」並分享先前答應風田結婚就包12萬，等待對方舉辦婚禮，就會兌現承諾。
沈玉琳也被追問，林襄結婚對象僅限於馬傑森？他幽默回：「跟別人也可以！」不過他也強調，婚姻並非女性人生必要課題，平時養成理財習慣，賺錢好經濟獨立，才是活得漂亮的最大關鍵，「不只林襄、不只啦啦隊女孩，所以生都要這樣不要看別人臉色！」至於私下有見過馬傑森嗎？沈玉琳則說沒有，「這方面隱私林襄顧蠻好的！」樂見她事業愛情發展順遂。
更多中時新聞網報導
台股6月ETF換股秀 兆元資金大風吹
世足》魔笛5度出征 挑戰200場里程碑
平日住宿補貼2000 最快9月上路
其他人也在看
威力彩又沒人中「已連29槓」！下期頭獎飆9.6億
生活中心／綜合報導財神爺再度敲門！威力彩今（11）日晚間即將開獎，由於已連續28期槓龜，本期頭獎金額上看9億元。不少民眾摩拳擦掌，希望能一圓財富自由的夢想。而在稍早，威力彩115000047期獎號出爐，第一區號碼依序為「07、22、23、24、26、33」，第二區號碼為「08」，實際中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
中職》富邦躍居第2！後藤光尊：一場一場拿下 點出阿部雄大控球不理想
富邦悍將今天擊敗統一獅，上半季勝率追上台鋼雄鷹並列第2，總教練後藤光尊表示，接下來剩下的比賽一場、一
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
殷瑋聲量狠壓蔣萬安！她酸爆：幕僚更像市長
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安...
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
陳柏霖閃兵重創演藝工作！旅遊節目主持大刀換主持群 四位男神接棒
曾以《WHAT A TRIP》（出去一下）第一季帶領觀眾探索紐西蘭的陳柏霖，近來因捲入兵役爭議風波，演藝事業受到外界高度關注。而隨著《WHAT A TRIP》第二季正式宣布開拍，主持陣容也全面換血，由林柏宏、黃宣、ØZI及李齊四位男神接棒，前進西班牙展開為期一個月的深度拍攝，全新組合與嶄新旅程成為外界討論焦點。
威力彩29連槓下期衝9.6億！ 今彩539頭獎開2注獎落「這2縣市」
台彩今（11）晚派彩結果出爐，威力彩頭獎、貳獎雙雙槓龜，下期將於6月15號開獎，頭獎獎金上看9.6億元。今彩539八百萬頭獎開出2注，獎落高雄市阿蓮區中正路656號「泰順發彩券行」、臺中市沙鹿區北勢里
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
是甜甜價上車還是騙韭菜？「這檔」PC、伺服器業務升溫卻慘崩6天登弱勢股王 網哀：抱的心很累
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（11）日台股加權指數收盤43,149.46點，跌76.08點，跌幅0.18%，觀察今日表現弱勢個股，仁寶前（9）日公布最新財報數據，...
KKBOX風雲榜6/13小巨蛋登場！東海、LNGSHOT、曾沛慈… 入場須知、領取未來禮包、演出陣容、直播平台一次看
KKBOX今年舉辦第21屆KKBOX風雲榜，6月13日在台北小巨蛋登場。演出卡司公開，其中韓團Super Junior成員東海以「海外風雲大使」身份，連續兩年參加風雲榜演唱會，其他韓星還有韓國女子樂團QWER、朴載範親手打造的新世代男團LNGSHOT。此外，眾多華語樂壇歌手也都將共襄盛舉，包括盧廣仲、韋禮安、宇宙人、曾沛慈、周湯豪、告五人、宇宙人等共19組人氣歌手接力熱唱。第21屆KKBOX風雲榜將陸續開放索票活動，想要參與的粉絲可以關注KKBOX官方社群。KKBOX風雲榜時間地點、表演嘉賓、年度百大歌手、索票方式、直播平台、座位圖一次看。
玉山盃／首日戲劇性滿點！花蓮再見觸身球 臺南逆轉勝開胡
玉山盃青棒錦標賽11日開打，首日賽事就充滿戲劇性，花蓮縣與彰化縣在三重棒球場上演投手戰，一路僵持到延長8局，花蓮靠重播挑戰確認賴佳啟觸身球保送，以1比0氣走彰化；桃園平鎮球場則有臺
中職》朱育賢擊出再見安打 味全龍封王魔術數字減為M7
味全龍今天靠朱育賢再見安打，最終就以4：3逆轉勝中信兄弟，上半季封王魔術數字減為M7。此役1局下味全靠張政禹安打和劉基鴻二壘安打先馳得點。兄弟打線悶了6局，7局上大爆發，許基宏選到四壞保送，詹子賢安打，江坤宇挨觸身球形成無人出局滿壘，王政順適時安打追平比分，許庭綸擊出2分打點安打反超前，只是高宇杰、
中職》朱育賢一棒再見安打！ 味全龍逆轉中信兄弟魔術數字M7
中職中信兄弟今天在天母球場迎戰味全龍，現場飄起小雨，但是黃衫軍的士氣高昂，在7局上由許庭綸敲出安打，一棒逆轉比賽，味全龍9局朱育賢一棒敲出再見安打，最終以4比3逆轉勝。
蔡允潔淚憶傅子純暖心往事 「接住我沈重的體重！」
八點檔男星傅子純7日因急性血癌驟然離世，享年46歲，消息曝光後震驚演藝圈與大批粉絲，出道24年的他，向來以陽光健康形象示人，突然傳出噩耗令人難以置信，也讓眾多圈內好友悲痛不已，紛紛透過社群平台發文悼念。女星蔡允潔昨（10日）晚間也在臉書分享與傅子純相處的點滴，字字句句流露出不捨與感謝。
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危