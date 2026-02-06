沈玉琳傳好消息！出院時間曝光「回家過年」 與潘若迪已做好「兩人約定」

沈玉琳預計下週出院。翻攝沈玉琳的御琳軍臉書、中天提供

藝人沈玉琳去年因診斷出白血病入院接受治療，抗癌動向一直受到各界關注。近日沈玉琳的摯友潘若迪透露，沈玉琳的治療狀況相當理想，已順利完成四個階段的療程。根據潘若迪說法，沈玉琳預計於下週正式出院，趕在農曆春節前返家與老婆芽芽、女兒一起吃團圓飯，未來僅需定期回醫院復診即可，這對長期關心他的粉絲來說無疑是一大振奮人心的好消息。

潘若迪天天視訊關心病況

自沈玉琳住院以來，潘若迪展現深厚兄弟情誼，幾乎天天與其進行視訊通話，隨時掌握好友的身體狀態。根據壹蘋新聞網報導，潘若迪證實沈玉琳下週即可出院與家人團聚，但他也不忘以過來人身份叮嚀對方，希望沈玉琳能將休息時間拉長，不要急著重返演藝圈拚命工作。潘若迪直言：「休息時間長一點，不要急著工作，拼命可以賺錢，但拼賺錢不一定拼到命，生病的事不要再發生第2次了。」字句中透露出對好友健康的極度重視。

生病後的領悟與重生約定

潘若迪觀察到，沈玉琳在經歷這場大病後，性格與觀念有了極大的轉變，尤其是深刻領悟到健康的重要性。潘若迪有感而發地表示：「隨時都可以賺錢，但命只有一條，人只有在生病的時候，才知道吃喝拉撒睡有多麼棒了。」他強調，若是一個人活得不健康，生命的長度也隨之失去意義。為了確保沈玉琳出院後的身體素質，兩人也立下「重出發」的約定，沈玉琳已答應潘若迪，未來每週會固定抽出1到2天的時間，由潘若迪陪同進行跑步等運動，透過規律鍛鍊找回往日的活力。

