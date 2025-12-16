沈玉琳傳新節目洽談中？本人回應親認4事

娛樂中心／徐詩詠報導

知名主持人沈玉琳7月驚傳罹患白血病（血癌），讓外界相當震驚。後續也暫停手上節目錄製，讓不少粉絲相當擔憂他的健康情況。如今傳出沈玉琳有望在明年出院，他也證實此事，並透露自己有在洽談新節目。

沈玉琳在今年7月無預警住院，外界也不斷猜測他的真實病因。對此他在臉書也說明：「關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間。」他也進一步說，住院治療這段期間，自己跟不同的權威醫師請益，得出一個結論，白血病根本無法預防，它會有徵兆，但一旦徵兆出現就是得病了，就是要住院治療。



廣告 廣告

沈玉琳傳新節目洽談中？本人回應了親曝在醫院內「只做4事」

沈玉琳在7月罹患血癌。（圖／翻攝沈玉琳臉書）如今隨著療程進行，沈玉琳似乎健康狀況恢復不少。根據《東森新媒體ETtoday》報導，沈玉琳指出：「我總共要做4次鞏固治療，現在已經做完第3次，還有1次要做，平常療程跟療程之間都可以請假幾小時回家。」針對復工時間，他預測「出院日期可能在元宵節後」。此外，他分享自己每天在醫院追劇、看書、彈吉他與做超慢跑等4件事，更提到自己已經在洽談新節目。沈玉琳說，出院後要每月驗血，只要都穩定就是治癒。

沈玉琳傳新節目洽談中？本人回應了親曝在醫院內「只做4事」

沈玉琳預計元宵節復工。（圖／翻攝沈玉琳臉書）





原文出處：沈玉琳傳新節目洽談中？本人回應了親曝在醫院內「只做4事」

更多民視新聞報導

李多慧變身聖誕女郎！「辣舞26秒」粉絲猛看1小時

金鐘新人詹子萱受國際矚目！ 演技升級再喊挑戰殺人犯 自稱「打不死的蟑螂」

曾子益《好運來》演反派網友太入戲！拍外景遭民眾痛罵 私訊湧入情緒性威脅

