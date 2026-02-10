沈玉琳力拚返家過年！傳年後復出「回歸3節目」 親曝最新進度

沈玉琳傳即將復工。公共電視提供

資深藝人沈玉琳去年因診斷出白血病入院接受治療，抗癌動向一直受到各界關注。近日沈玉琳的摯友潘若迪透露，沈玉琳的治療狀況相當理想，已順利完成四個階段的療程。根據潘若迪說法，沈玉琳預計農曆春節前返家與老婆芽芽、女兒一起吃團圓飯。今（10日）則有傳聞沈玉琳很快就回歸主持節目，對此，他本人也給予了回應。

沈玉琳先前過生日，親自發文報平安。翻攝沈玉琳的御琳軍臉書

挺過四期化療免移植 沈玉琳體重回升8公斤

沈玉琳在抗癌期間展現強大意志力，經歷了四期化療與標靶治療。據了解，醫師評估其血球指數恢復狀況良好，判定暫時不需進行骨髓移植手術。潘若迪透露，沈玉琳在住院期間氣色逐漸圓潤，因老婆芽芽每日悉心準備餐點餵食，體重已悄悄回升 8 公斤。潘若迪也與沈玉琳立下「重生約定」，待他出院後，每週將陪同進行規律運動，確保體能足以負荷未來的演藝工作。

年後重掌主持棒 傳回歸《女孩好野》外景

除了身體復原順利，沈玉琳也積極規劃復出藍圖。今日傳出他除了回歸棚內帶狀節目《11點熱吵店》外，還將重返外景節目《女孩好野》第三季以及網路節目《威廉沈歡樂送》。《女孩好野》製作單位據悉已重啟前置作業，並通知林襄、張立東等班底預計於 4 月開錄，為了體恤沈玉琳大病初癒，錄影節奏也將進行調整。

親自回應進度 出院與復工仍需醫師點頭

對於外界關心的復出傳聞，沈玉琳稍早回應《NOWNEWS今日新聞》表示，關於外景節目的相關訊息，仍需以製作單位或電視台的說明為主。至於能否如期返家過年，沈玉琳坦言仍在等待主治醫師的最終決定，目前心態保持樂觀，希望能以「請假」方式與家人團圓。他強調，未來即便復工也會秉持「該錄影就錄影，該休息就休息」的原則，在工作與健康間取得平衡。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

快訊／被爆找律師與具俊曄「搶大S遺產」 S媽回應了：我叫歐爸「阿德」

快訊／大S遺產引發S媽、具俊曄上演搶奪戰？ 小S憤怒發聲：造謠者心思骯髒

粿王不倫戀番外篇？簡廷芮老公消失全家福照片中 最後一次「曬合照時間點」超敏感

幼稚園慘遭3男性侵1年！美女大胃王淚揭「魔爪威脅」陰影 抗憂鬱10年現況曝光