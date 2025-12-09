沈玉琳原本想「年底復出」 潘若迪1句話曝他近況

潘若迪（左3）透露沈玉琳近況。劉耀勻攝

綜藝節目《天才衝衝衝》今（9日）錄製1000集特別企畫，主持群徐乃麟、曾國城、巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺全員出席接受採訪，特別來賓潘若迪也在化妝間被媒體捕捉，透露日前因病休息的沈玉琳近況。

潘若迪分享，沈玉琳會先休息：「生病了好不容易好了就讓他好好休息。」其他事就年後再說。《天才衝衝衝》節目1000集了，徐凱希大喊「想出國」，眾人同意「如果做特輯會滿好玩的」。徐乃麟許願想邀請席琳狄翁，接著笑說：「他沒時間的話就找潘老師來頂一下。」

《天才衝衝衝》1000集錄影。劉耀勻攝

沈玉琳自7月底因身體不適緊急住院，8月6日確診血癌後積極治療，恢復狀況良好。他於10月份曾透露，有望預計年底復工，但老婆芽芽憂心他的體力，希望延至農曆年後再回歸。潘若迪於11月27出席活動時受訪時透露，沈玉琳他很好，要大家不用擔心，並且分享說他大概12月應該就能出院，可以回家徹底好好休息。



