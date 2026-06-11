沈玉琳回歸《熱吵店》全變了！「一天抽3根菸」還原血癌發病內幕
藝人沈玉琳2025年7月罹患白血病，歷經近1年，他對抗血癌成功，今（11日）重返TVBS節目《11點熱吵店》主持崗位，神情朝氣又爽朗，正式宣告復出，不過恰巧他昨被報導於公眾場合使用加熱菸，引發社會關注，沈玉琳稍早受訪直球回應：「自己會多注意，不過我的病跟抽菸是沒有關係的，從過去一天1包到一天3根，其實就是在這行為了抒壓」，雖說如此，仍自認做了不當示範，呼籲大眾若想戒菸可以嘗試戒菸門診。
沈玉琳今稍早帥氣亮相，與唐綺陽久違回到《11點熱吵店》心情近鄉情卻，看到數十家媒體到場採訪，內心充滿感激。隨即，他聊起外界最關心的身體狀況，沈玉琳表示，自己發病前3個月才進行全身健康檢查，沒想到白血球異常增生導致免疫力下降，進而感染成敗血病，「血紅素低下，短短3天就發作，這根本沒辦法預料！」面對先前罹患同樣疾病而過世的傅子純，他也感嘆，「真是演藝圈很大的損失。」
至於揮之不去的菸癮，沈玉琳分享心路歷程，老婆芽芽從發病前平時裡就會勸誡，但他總是因焦慮、沉悶忍不住抽菸，「我沒有鼓勵抽菸，生病是跟從小到大的基因有關，兩者沒有太大的關聯，當然我也不是幫自己開脫，你們身邊也有很多朋友戒菸失敗吧，有人戒菸戒了五年了，又抽回來了，這個還是沒辦法靠意志力，建議大家要找專業的門診，可以尋求幫助。」一旁的唐綺陽也鼓勵沈玉琳「已經進步很多了。」
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