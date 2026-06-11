沈玉琳大病初癒遭拍3度抽加熱菸 認錯喊「戒菸真的很難」

沈玉琳先前被本刊拍到禁菸區抽菸。（圖／侯世駿攝）

藝人沈玉琳去年7月確診白血病，歷經治療後逐漸恢復健康，近來也正式重返演藝圈。今（11日）他回歸主持TVBS《11點熱吵店》，和搭檔唐綺陽一起受訪。談及先前遭本刊目擊在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置一事，他坦言自己確實有疏失，「我確實需要再注意，也需要改進。」並感嘆：「戒菸真的很難。」

沈玉琳透露，過去曾接受戒菸門診治療，醫師也告訴他戒菸很難單靠意志力完成，「我也知道很多地方禁止吸菸，自己會更加注意。」至於外界關心大病初癒後抽菸是否影響健康，他表示，主治醫師曾向他說明，白血病主要來自長年累積的基因複製錯誤，與抽菸沒有直接關聯，「不過這不代表抽菸沒問題。抽菸仍可能造成肺部、肝臟及其他健康問題，我還是鼓勵大家能戒就盡早戒。」

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談到目前的菸量，沈玉琳坦言發病前一天約抽一包菸，現在已減少至早餐、午餐及晚餐各抽一根。他強調，「那天會被拍到三次，剛好就是我一天的量」。

沈玉琳復工搭檔唐綺陽。（圖／侯世駿攝）

他也透露老婆芽芽早就勸他戒菸，但抽菸對他而言仍是紓解壓力的方式之一，「每個人面對壓力都有不同方式。有人喝咖啡、喝茶、運動、打球，我則是抽菸。雖然知道不好，但這確實是我的弱點。」

日前藝人傅子純因急性血癌病發病逝，由於兩人在病發前都曾出現牙齒疼痛等症狀，沈玉琳得知噩耗後直言非常震驚，也相當不捨，「這是演藝圈很大的損失。但我也想提醒大家，這個疾病真的不容易預防，也不容易察覺。很多症狀像感冒、疲倦、過敏、牙齦出血等，都容易被誤認成其他疾病。」

他回憶，「像我自己就曾看了兩天牙科，以為是牙周病，後來才知道那其實是白血病的徵兆。」沈玉琳也呼籲民眾提高警覺，但無須過度恐慌，若身體持續出現異常狀況，仍應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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