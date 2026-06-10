沈玉琳大病初癒 西門町工作三度抽加熱菸回應了

去年診斷出患血癌的「荒謬大師」沈玉琳今年3月重返演藝圈，他復工後通告不斷，本月3日被媒體拍到在大台北趴趴走錄影，從頭到尾長達約12小時，大病初癒的沈玉琳看來體力不錯，也或是敬業，並未顯現出疲態，反倒是被直擊在西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置，也就是所謂的加熱菸，引發爭議。

據《CTWANT》報導，沈玉琳本月初在63禁菸節被拍到趁工作空檔在西門町抽加熱菸，當天他和大隊拍攝新節目《人生無限好公司》，主持人除了有他和老友潘若迪，還有馬力歐、啦啦隊女神短今（胡馨儀）、林艾融等人。當天上午他在新北市板橋慈惠宮開工祈福，中午轉往西門町發放「糖炒栗子」給粉絲，等待空檔，沈玉琳被拍和眾人邊聊天在西門町捷運站6號出口附近，3度抽起加熱菸。

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媒體也發現，錄影時只要攝影機一開，沈玉琳都精神奕奕、努力上工，直到下班返家後，臉上才有幾分病後虛弱感；而對於在公眾場合使用加熱菸，沈玉琳低調回應：「會注意改進。」先前他上健康節目回憶，自己每年豪砸15萬做高階體檢、抽血數值也都正常、平時更維持規律運動與健康飲食，因此當時從醫師口中聽到「白血病」時，腦中第一個念頭就是傻眼，並開玩笑覺得自己有如韓劇女主角。

沈玉琳分享自己發病前期的症狀是自以為慢性疲勞，後來陸續出現喘不過氣、心跳加速、頭重腳輕，緊急送醫後才發現血紅素已低到2.6，遠低於正常男性13至14的標準值，節目中萬芳醫院癌症中心主任邱宗傑解釋，白血病主因與年齡增長後的基因突變有關，隨著細胞修復功能退化，罹病風險也會提升；「無毒教母」毒物科護理師譚敦慈則提醒則提醒化療期間要避免食用生食及隔夜食物，以降低感染風險，恢復期要維持良好的飲食與衛生習慣，也讓沈玉琳如今被拍到吸加熱菸引來外界憂心。

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