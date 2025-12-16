沈玉琳對抗病魔順利 證實洽談新節目

（中央社記者洪素津台北16日電）藝人沈玉琳日前證實罹患白血病（俗稱血癌）正積極抗癌，治療近5個月，沈玉琳回覆中央社表示身體狀況恢復不錯，也在洽談新節目，盼明年元宵節後可以復出。

沈玉琳日前公開病情，表示自己罹患白血球異常增生的白血病，已住院治療，經過幾個月的治療，沈玉琳今天回覆中央社表示身體狀況很OK，面對未來的治療還是相當有信心，「我沒問題的」。

沈玉琳表示目前為止都積極接受治療，只有偶爾可以請假幾個小時回家，現在也可以追劇、超慢跑等，他也透露住院期間都有人來洽談新節目，「但細節還不能說，其實陸續都有人在談」。

至於何時可以錄節目，沈玉琳透露預計是元宵節後，也就是明年3月初左右，不過確切日期還是要以主治醫師意見為主，「哪一個節目先復工還要再跟製作單位討論」。（編輯：李亨山）1141216