沈玉琳尚未出院原因曝光 昔「錢來就幹」回歸錄影仍有變數

主持人沈玉琳今年7月驚傳重病告假螢光幕前的工作，之後他證實是罹患俗稱血癌的白血病，今年平安夜他曬照分享和老婆芽芽一起慶祝58歲生日，雖說快要可以見面，但整個人消瘦不少。今(31日)媒體詢問他近況，他也分享了暫時不能出院的主因。

據《鏡週刊》報導，沈玉琳透露目前仍在接受點滴藥物的治療，還無法出面受訪。知情人透露他住在台大醫院5個月，原本排定4到5次的化療，目前已經完成3次，若順利的話可以在農曆新年前完成療程，至於何時出院？要追蹤他有無任何副作用，確認狀況穩定才行。

報導也指出，這類療程初期的治療很辛苦，由於病患體內有許多血癌細胞需使用高劑量藥物殲滅，上述為「引導治療」；完成後須再進行「鞏固治療」，防止病情復發。而沈玉琳先前因為治病向《11點熱炒店》告假，詹惟中雖透露沈玉琳可能明年2、3月有望復出，但真正復出時間仍有變數。

沈玉琳原本是工作狂、秉持「錢來就幹」座右銘，大病一場後對於自己身體狀態更加注意，對於回鍋《11點熱吵店》態度樂觀其成，表示只要身體狀況允許就可以，時間點不確定，電視台高層則不急，希望他身體康復後再來討論沒問題。而沈玉琳昨聽聞好友曹西平過世非常傷心，回憶最後一次見面也是5年前在節目中，他表示：「跟曹大哥一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，總是特別的歡樂，錄影空檔常聽他分享人生的歷程跟對演藝圈的看法，得到很多啟發」。

