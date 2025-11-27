沈玉琳年底前有望出院！好友潘若迪曝近況：他胖回來了

藝人沈玉琳因罹患白血病而接受治療，目前正在台大醫院進行標靶治療。根據好友潘若迪指出，沈玉琳的病情已穩定，預計在12月可以完全出院。

好友潘若迪指出，沈玉琳的病情已穩定，預計在12月可以完全出院。（圖／翻攝自潘若迪臉書）

潘若迪在錄製節目時表示，兩人即使在沈玉琳住院期間，仍會透過視訊保持聯繫，並替他向大眾報平安。沈玉琳此前也曾公開分享他的近況，提到偶爾能請假回家與妻子和女兒共進晚餐，但仍需返回醫院繼續治療。

沈玉琳表示，療程的進展符合主治醫師侯信安教授的期待，並希望能在今年年底之前復工，儘管他的妻子希望他能多休息，兩人會再進一步討論復工的時間。

