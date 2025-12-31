沈玉琳復出時間點曝光！好友揭他健康現況 和威廉新節目動向仍討論中

沈玉琳的復出時間曝光。翻攝沈玉琳臉書

沈玉琳12月24日剛滿58歲，他因為罹患白血病，目前還在住院中，日前親自對外報平安，透露治療進展順利，身體狀況慢慢穩定，也喊話很快就能再和大家見面，今（31日）沈玉琳被爆料，儘管他復出意願很強烈，但似乎不想再回到過去的高強度工作節奏，傾向電視台固定主持。

好友詹惟中爆料 最快明年2至3月復出

從先前曝光的近照可見，沈玉琳明顯消瘦不少，據《鏡週刊》報導，沈玉琳的好友詹惟中透露，沈玉琳目前精神狀況不錯，私下聚餐時依舊妙語如珠，笑聲不斷，預計最快可在明年2至3月間就能復出。

廣告 廣告

沈玉琳先前和芽芽一起慶祝生日。翻攝沈玉琳臉書

據悉，沈玉琳在住院治療前，曾與威廉一同接下公視台語台節目《雙面威廉》，並在今年1月初完成首集試錄，然而不久後威廉爆出閃兵爭議，電視台隨即中止與其合作，相隔約兩個月，沈玉琳便因血癌住院，節目計畫也因此暫停。

不過，公視台語台方面仍相當看好沈玉琳的主持實力，據了解，電視台有意在他康復出院後，另行尋找人選接替威廉，並評估重新啟動節目錄製的可能性。



回到原文

更多鏡報報導

「陶晶瑩早知道」林俊傑交往網紅七七 親眼目睹「家長也在」：你看我嘴巴多緊

賓賓哥高價賣宗教商品年營業額上億 逃漏稅手法曝光！遭國稅局盯上焦慮發聲了

「公益網紅」賓賓哥人設崩塌 遭爆「隱婚」另與一紅粉知己關係匪淺