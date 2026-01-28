沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！

沈玉琳表示有望在農曆新年前回家。（圖／中時資料照／粘耿豪攝；翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。

沈玉琳今回應本報表示：「剛剛結束第四個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復，回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後。」

沈玉琳去年傳出罹患「急性骨髓性白血病」，第一時間三總就診斷出他罹患白血病，並立即安排基因檢測、骨髓檢測及低劑量化療，8月他轉院台大，由侯信安教授接手治療，並持續進行高強度化療及標靶治療，他樂觀面對病情、積極治病，去年12月他生日時表示：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」。

而好友潘若迪透露，每天都有去醫院探望沈玉琳，也會不時透過視訊關心醫治的近況，稱讚他是生命鬥士，「我每天早上會在公園做早課，把希望迴向給他」。命理老師詹惟中近期曬出照片，分享和小鐘、吳宗憲、KID聚餐合照，表示：「下午去醫院探望了玉琳哥，晚上跟好朋友一起吃個飯，感覺新的一年要更加努力！生命中有一些很奇怪的變化，有人生病了，我們關心他」，網友問沈玉琳近況如何？他回答：「目前狀況很好」。

