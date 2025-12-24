沈玉琳慶58歲生日！臉頰凹陷暴瘦現身 親揭復出時間：快要可以見面了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

藝人沈玉琳今年7月確診血癌後暫停演藝工作，專心休養，而他的好友潘若迪在出席活動時都會向外界透露目前沈玉琳的狀況。今（24）日是沈玉琳的58歲生日，他也罕見發文曬出自己的近況。

沈玉琳迎58歲生日。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳今天發文感謝外界給予的生日祝福，同時提到自己目前的狀況，「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」而從他分享的照片中，可以看到沈玉琳戴著黑色帽子穿著紅色上衣，臉頰凹陷，明顯消瘦許多，但面帶笑容捧著生日蛋糕的他，心情與氣色看起來不錯，一旁的妻子芽芽則獻上一吻。

其實潘若迪出席活動都會被問及沈玉琳近況，而他都表示，好友狀況有好轉，先前受訪時也說：「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」此外，潘若迪也曾透露，自己都透過視訊電話關心，至於好友何時復出，他則無法保證，希望對方出院後在休養段時間。





