沈玉琳戰勝血癌卻違規抽菸「要改進」 唐綺陽提醒：9月前要特別注意

沈玉琳（右）今回歸《11點熱吵店》合體唐綺陽。TVBS提供



沈玉琳今（6╱11）回歸《11點熱吵店》崗位，主持夥伴國師唐綺陽與潘若迪、小鐘、大愷、Paul、馬力歐、孟潔及劉雨柔現身力挺，去年罹患血癌的他才大病初癒，「63禁菸節」當天卻被拍到為新節目《人生無限好公司》出外景時在西門町禁菸區3度抽加熱菸，對此，他再度道歉：「我下次真的要注意啦！要改進啦！」

發病前，沈玉琳1天要抽1包菸，「我現在1天大概3根吧！就早餐、午餐、晚餐，所以那天剛好被拍到3根」。他直呼：「戒菸很難！現在很多區域是不能抽菸的，我自己會多注意。」

廣告 廣告

聽到很多人說：「你大病初癒，怎麼又在那邊抽菸？」沈玉琳坦承是不當示範，但也說：「我們這一行有時候很焦慮啊，我也不是幫自己開脫，我現在菸量真的非常少。」其實他發病前，老婆芽芽就苦勸他戒菸，他也考慮看戒菸門診。

唐綺陽很驚喜沈玉琳比她想像中還要更早回歸，但也提醒「9月之前還是要特別注意一下」，沈玉琳坦言很多觀眾留言說：「你不要要錢不要命啊！把身體搞得那麼累。」但他強調每次回診看驗血報告，「只要這個血球指標跟正常人一樣，那就沒問題，因為我沒有要做骨髓移植，就必須固定服用藥物，要觀察1年至2年，目前為止都很標準，醫生也鼓勵病人出院後正常工作」。

之前沈玉琳靠168飲食搭配超慢跑，體重瘦到63公斤，現在則維持70公斤，他笑說現在生活很規律，「我的作息跟我女兒是一樣的，我11點就跟著睡，早上7點跟著起床，我會在家裡面做簡單的運動，老婆也拉我去做皮拉提斯，既然要運動，總是找一個加減有一些妹仔可看的，比較不會無聊啦」！

陸續回歸原來的節目，沈玉琳透露：「也有新節目在洽談。」之前曾說不接新節目的他說：「這個是滾動式的啦！也是看我回診、病癒後的身體狀況。」至於會接幾個節目？他笑說：「1個禮拜就7天嘛！那我想說最多就4個，總是要留一些時間來休息。」

《太報》關心您

吸菸有害健康且害人又害己，為防止菸害、維護國民健康目的，請洽戒菸診所或撥打免費戒菸專線：0800-63-63-63

更多太報報導

傅子純不知罹癌以為只是牙痛瘀青 沈玉琳嘆難察覺：做高級健檢也沒用

「BIGBANG」世界巡演北高唱4天 10月先攻大巨蛋

主播張倍滋赴韓採訪險遭驅逐 亮出台灣身分大逆轉