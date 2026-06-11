沈玉琳抗癌成功後違規抽菸當面認了 鬆口談徒弟林襄戀情承諾結婚包20萬

【緯來新聞網】沈玉琳日前在禁菸區吸食加熱菸遭到媒體拍攝，今（11日）回歸節目《11點熱吵店》錄影時受訪，坦言這是「不當的示範」，並表示「注意啦，要改進啦」，承諾未來會多加註意相關規定。過去曾因罹患急性骨髓性白血病（血癌）大病初癒的他，面對外界關心其身體狀況，他解釋主治醫師曾告知白血病是由於通宵達旦累積的基因複製錯誤所致，與抽菸沒有太大觀聯，但他強調自己並非幫自己開脫，也沒有鼓勵大家抽菸，坦言這一行有時會面臨焦慮與煩惱。

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沈玉琳回歸《11點熱吵店》錄影時，針對在禁菸區抽菸一事認了是不當示範，並表示會注意改進。（圖／娛樂中心）

沈玉琳透露，他現在的菸量與發病前一天一包相比已經非常少，目前一天大概抽三根，分別在早餐、午餐及晚餐後，當天剛好是被媒體從出門就開始跟拍，才會早中晚各被拍到一次。他也提到老婆芽芽從他病發前就常常勸他別再抽菸，並感性呼籲大眾「能想方法戒菸就戒菸」，因為抽菸仍可能造成肝臟、肺臟等相關問題。他以自身經驗分享，戒菸沒辦法單靠意志力，許多人因為焦慮或心情挫折容易戒菸失敗，建議有心戒菸的民眾可以尋求醫學中心的專業戒菸門診協助，並透露自己未來也有機會嘗試戒菸新藥。

沈玉琳（中）抗癌成功後回歸《11點熱吵店》錄影。（圖／娛樂中心）

訪問中，沈玉琳也談及徒弟林襄與球員馬傑森的戀情，他表示自己認識林襄時對方大概20出頭歲，轉眼間現在已經27、28歲，來到了適婚年齡，他也盛讚馬傑森是個好青年，認為兩人是值得祝福的一對。他更大方承諾，如果林襄未來與馬傑森修成正果，他一定會大方包出20萬元的大紅包，但也開玩笑表示這個金額是限定與馬傑森結婚。被問到私下是否見過男方，他則表示林襄這方面的隱私顧得很好，自己從來沒有看過他們出雙入對，相關消息也都是透過媒體報導得知。

Paul、小鐘、大鎧、馬力歐、孟潔、劉雨柔力挺沈玉琳現身回歸後的第一集。（圖／娛樂中心）

沈玉琳回歸首集，演藝圈好友們精心準備禮物，情義相挺的潘若迪，昨晚半夜剛抵台，一大早七點跑去買他與沈玉琳最愛的滷牛肉和陽春麵。Paul、小鐘、大鎧、馬力歐、孟潔、劉雨柔等人也紛紛送上深得沈玉琳喜愛的禮物，加上到場採訪的媒體擠爆攝影棚，他臉上笑容藏不住：「藝人最怕不紅，大病初癒，老友重逢，又看到這麼多媒體，真的很開心。」《11點熱吵店》每週一至週五晚間11點於TVBS 42頻道首播。

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