沈玉琳抗癌身體好轉！醫評估有望年前返家 何時復出本人回應了

資深藝人沈玉琳去年證實罹患血癌，期間積極接受治療，近來身體狀況逐漸好轉，有望在農曆年前返家與家人團聚。外界也關注他何時能回歸主持工作，對此，沈玉琳今（10）日回應，外景節目的相關安排仍須詢問製作單位。

沈玉琳抗癌治療後身體狀況逐漸好轉，至於何時復出主持，他表示仍須詢問製作單位。（圖／沈玉琳的御琳軍 FB）

58歲的沈玉琳去年7月底無預警確診血癌，病情一度惡化並住進加護病房，隨後持續在台大醫院接受化療，演藝工作也因此全面停擺。至今治療已滿約6個月，目前仍在醫院休養觀察中。

去年12月24日，沈玉琳在療程期間度過58歲生日，並罕見在社群媒體曬出近況照。照片中可見他臉頰明顯消瘦、身形較過去清減不少，但精神狀況與氣色看起來尚可，也讓粉絲稍稍放下心中大石。

先前媒體曾報導稱，沈玉琳病危期間醫師評估可能需要進行骨髓移植。不過，經進一步檢查後，醫師近期判定暫時無須進行移植手術，也讓他鬆了一口氣，並有機會返家與家人共度農曆年節。至於復工進度，沈玉琳今日向《NOWNEWS今日新聞》 回應表示，外景節目的相關訊息仍須詢問東森或製作單位映畫傳播，而能否返家過年，則仍需等待主治醫師的最終評估。

