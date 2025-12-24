沈玉琳抗癌4月！最新近照曝光「雙頰凹陷暴瘦一圈」網驚：認不出來

記者林汝珊／台北報導

藝人沈玉琳今年7月身體不適，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他58歲生日，一早曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照，開心表示：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」

沈玉琳抗癌4個月。（圖／公視提供）

沈玉琳在文中寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常順利，快要可以見面！」只見芽芽嬌羞的親著沈玉琳，沈玉琳則露出甜蜜的笑容。不過沈玉琳看上去臉頰凹陷，暴瘦一大圈，有些讓人認不出，憔悴的模樣讓許多網友看了感到心疼。

先前沈玉琳透露，復工時間點已大致底定，「元宵節後會是復工期，出院時間會再更早一點。」不過他也強調，實際回到螢光幕前的確切日期，仍需與主治醫師討論後再做最終決定，避免操之過急。好友潘若迪也說：「他狀況都很好，可以吃可喝，什麼都很正常，胖也胖回來了！」

