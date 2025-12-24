沈玉琳抗癌4月「58歲生日親報平安」！ 揭病況：快能見面了

沈玉琳58歲生日親報平安。（圖／翻攝自臉書＠YuLin1224alan99222）

資深藝人沈玉琳日前驚傳罹患血癌，全面停工專心治療，讓大票粉絲相當擔心。而其好友潘若迪、黃鐙輝日前透露沈玉琳恢復狀況良好，盼能盡快復工。而今（24）日為沈玉琳的58歲生日，他也親自發文報平安了！

潘若迪日前受訪提到，沈玉琳目前一切按醫囑進行治療，他有漸漸胖回來了，狀況都很好，「給他一點時間多休息，看情況年底應該可以回家，工作年後再說。」而黃鐙輝16日也透露，沈玉琳最近狀況越來越好，希望能先錄一些比較不這麼累的節目，慢慢復出，自己認為他按照目前狀況，應該很快就可以跟大家見面。太太芽芽則希望他能多休息，沈玉琳曾透露，她希望復工期可以拉到農曆過年後，這部分他們會再討論。

而12月24日為沈玉琳的58歲生日，他本人稍早也在臉書發文表示，「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，親自證實距離復出計畫越來越近了，並附上一張身材消瘦端著蛋糕的照片。

貼文曝光後，也吸引大票網友留言祝福：「玉琳哥，嘉義之光！生日快樂，早日康復」、「健康順心」、「玉琳哥早日康復，生日快樂」、「玉琳哥好好調養，健康平安！！生日快樂」、「玉琳哥，等你健康回歸」、「太棒了，祝玉琳哥平安健康」、「期待復出，早日康復」。

