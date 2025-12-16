沈玉琳抗癌5個月將回歸！在醫院「每天做4件事」 親口證實復出時間點

娛樂中心／綜合報導

57歲知名主持人沈玉琳今年7月突感身體不適緊急送醫，8月確診罹患血癌後全面停工、專心治療，至今住院將近5個月。外界關心他的健康狀況與是否回歸螢光幕，今（16）日終於傳來好消息，沈玉琳親自證實確定將復出，時間點也曝光了。

沈玉琳透露，目前整體治療狀況相當順利，復工時間點已大致底定，「元宵節後會是復工期，出院時間會再更早一點。」不過他也強調，實際回到螢光幕前的確切日期，仍需與主治醫師討論後再做最終決定，避免操之過急。至於復出後將從哪個節目開始，沈玉琳表示，仍需與各節目製作單位進一步協調，目前尚未拍板定案，但已做好心理準備，循序回歸工作崗位。

據了解，沈玉琳目前身體恢復狀況良好，住院期間生活作息規律，除了追劇、看書，也會彈吉他與進行超慢跑維持體力。他也特別感謝老婆一路以來的細心照顧，坦言這次生病讓他對人生有全新體悟，未來會更加重視健康，好好養身、陪伴家人。

沈玉琳抗癌5個月將復出。（圖／記者趙于瑩攝影）

沈玉琳表示，起初是兩個月前開始無精打采、情緒低落，走個十步路就累到走不下去，大部分時間都是坐在沙發動也不動，錄影時候是靠著強大意志力硬撐的，他一直以為這些症狀是因為自律神經失調，殊不知都是白血病在作祟。他起初一直以為是身心出問題，結果老婆逼他到大醫院做檢查，結果一驗血，血紅素只有2.6，遠低於正常值，醫師當場安排住進加護病房，做了後續檢查才知道是血癌。

