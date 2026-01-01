沈玉琳抗癌5個月拚復出！做完3次鞏固治療，親曝復出時間「快見面了」

58歲資深藝人沈玉琳今年7月證實罹患急性骨髓性白血病（血癌），隨即暫停演藝工作住院治療。時隔5個月，沈玉琳在12/24生日當天曬出與老婆芽芽的慶生合照，開心宣布「治療非常的順利，快要可以見面了」。

他透露已進入鞏固期治療，4次鞏固治療已做完3次，預計元宵節後重返螢光幕，目前已有新節目在洽談中。

什麼是鞏固治療？嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦說明，白血病初期的「引導治療」相當辛苦，因為剛開始患者體內有大量血癌細胞，必須使用高劑量藥物殲滅癌細胞。而「鞏固治療」，則是待病患癌細胞消除、病情緩解後，為了防止復發所做的治療。

鞏固治療關鍵在防復發 低風險族群免骨髓移植

李思錦醫師說明，沈玉琳提到要做4次鞏固治療，目前已完成3次，這代表他前期的引導治療非常成功，血球已恢復正常，壞細胞小於5%。

由於沈玉琳的主治醫師並沒有安排他進行後續的骨髓移植，因此推測他應屬於低風險族群，在先導性化療後就達到完全緩解，因此只需透過4次的鞏固性化療來延長痊癒時間。

針對外界好奇為何有些白血病患者很快離世，沈玉琳能在短短5個月內恢復良好並準備復出？李思錦醫師分析，這應與他基因風險分級較低，且藥物選擇正確有關。

她表示，現代治癌科技進步，除了化療外還有基因檢測與標靶藥物。若能使用最適合的藥物，副作用相對較少，治療成功率也大幅提升。

不過沈玉琳一開始發病時也曾遇過嚴重命危的情況，之前媒體就有提到他是身體感覺不適到快昏倒送醫，就醫後出現各種生理指數升高爆表，還產生多種健康危症，有不少患者在這個階段，無法撐過先導性化療就離世了。

沈玉琳應該是很幸運地在治療脫離這些險境後，基因檢查找到現行藥物非常適合他，得到成功完全緩解，才能讓他變成低風險型病患。

4大症狀警覺白血病 及早檢查保生機

雖然沈玉琳屬於治療成功的案例，但李思錦醫師也提醒，急性白血病往往來得快又急，即使是每年都有規律健檢的人，也可能無法提早發現，白血病患者通常都是症狀出現才確診。

因此她提醒民眾若出現以下4大徵兆應提高警覺：

臉色蒼白、疲累虛弱：通常是因血紅素低下導致。 不明原因發燒：白血球功能異常，抵抗力下降會引起發燒。 異常出血或瘀青：如牙齦出血、月經量變多、不明黑青，源於血小板不足。 骨頭疼痛：可能是因為骨髓內癌細胞增生造成脹痛。

若發現自己體力明顯變差，爬樓梯就喘，或有上述無法解釋的症狀，應盡速就醫進行抽血與骨髓檢查。透過精準醫療與基因檢測，選擇合適的治療方案，白血病已非絕症，仍有機會像沈玉琳一樣重獲新生。

◎ 圖片來源／翻欇自沈玉琳臉書

◎ 諮詢專家／李思錦醫師

