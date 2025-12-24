沈玉琳抗癌5個月露面了！判若兩人狀態流出

娛樂中心／李汶臻報導

知名主持人沈玉琳2025年7月驚傳罹患白血病（血癌），讓外界相當震驚，而他對外宣布罹患血癌後就鮮少公開露面。抗癌至今5個月的他，今（24日）突上傳暴瘦慶生照，但網友就發現對比8月初罹癌後首露臉時的模樣，無論是長相還是精神狀態，都有著驚天落差。





沈玉琳（左）7月證實自己罹患白血病（血癌），小17歲愛妻芽芽（右）守在一旁陪伴。（ 圖／翻攝「沈玉琳的御琳軍」臉書）





沈玉琳今（24）日迎來58歲生日，稍早在臉書粉專上傳抗癌5個月的最新近況照。畫面可見，他頭戴著鴨舌帽、穿著紅色上衣，手捧心形生日蛋糕，臉上露出溫和笑容。愛妻芽芽貼緊緊、依偎在身旁，還轉頭閉眼送上香吻。仔細一看，沈玉琳的身形明顯消瘦，臉頰凹陷、膚色有些發白、下顎線條銳利，對比過去螢光幕前圓潤、精神奕奕的形象判若兩人。

沈玉琳罹白血病，抗癌5個月最新近況照突上傳。（ 圖／翻攝「沈玉琳的御琳軍」臉書）





值得一提的是，沈玉琳8月8日父親節曾上傳罹癌後的首張露臉照。當時的他，病人服套在身上略顯寬鬆。面色稍微蒼白、看上去有些憔悴，但他依舊對著鏡頭露出燦爛笑容。如今5個月過去，外型及精神狀態再度發生極大變化。超反差畫面曝光後，讓大批粉絲看了好心疼：「瘦好多」、「有點瘦脫相了」、「差點認不出」。





沈玉琳父親節當天曬出全家福，暴瘦病容曝光。（ 圖／翻攝「沈玉琳的御琳軍」臉書）





至於治療進程和復出時間，沈玉琳24日發文也鬆口說了。他首先感謝大家送上的生日祝福，並表示自己近來的治療非常順利，更透露「快要可以見面了」。據了解，隨著療程進行，沈玉琳先前曾預測「出院日期可能在元宵節後」。

