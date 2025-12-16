沈玉琳抗癌5個月！證實「農曆年後復工」：新節目洽談中

沈玉琳證實將在元宵節後復工。（圖／翻攝自臉書 @沈玉琳的御琳軍）





57歲資深藝人沈玉琳今年7月突發身體不適，事後親自證實罹患白血病（血癌），目前已治療近5個月，據悉，各項療程都很順利，預計將在元宵節後回到螢光幕前，且目前已有新節目正在洽談中。

沈玉琳透露，目前治療相當順利，會在醫院追劇、彈吉他、看書、超慢跑等，恢復情形相當不錯，至於詳細出院時間，他則回應：「正確時間要看主治醫師的判斷決定，檢查報告都是OK沒問題的。」

沈玉琳妻女陪伴他一同抗癌。（圖／翻攝自臉書 @沈玉琳的御琳軍）

至於詳細復出時間，沈玉琳則表示：「治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！」而他目前手中握有《女孩好野》、《11點熱炒店》主持棒，據悉，他復工後也將開錄新一季的《女孩好野》。



