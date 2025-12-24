沈玉琳抗血癌迎58歲生日「消瘦模樣曝光」 大方預告：快見面了

沈玉琳歡慶58歲生日，對抗病魔多時的他，身形明顯消瘦。(圖／沈玉琳的御琳軍臉書、中時資料照)

知名主持人沈玉琳今年7月身體不適就醫，經過一連串檢查後，診斷出罹患血癌，接著全面停工，住院接受治療，今天(24日)正逢他58歲生日，稍早便曬出和老婆芽芽慶生的合照，消瘦模樣曝光，讓網友看了心疼不已。

沈玉琳今天迎來58歲生日，一早便在社群公開與愛妻芽芽同框慶生的甜蜜合照，只見老婆對著臉頰獻上一吻，讓捧著大蛋糕的沈玉琳，臉上露出羞怯的笑容，恩愛模樣閃瞎眾人，沈玉琳在積極接受治療後，病況逐漸好轉，不過因為飽受病痛折磨，身形消瘦不少，過往較為圓潤的臉蛋，更是凹陷下去，但精神狀態及氣色都算相當不錯。

沈玉琳預告即將復工的好消息。(圖／中時資料照)

沈玉琳接著發文寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，似乎預告即將復出演藝圈，並於螢光幕前再次帶給所有人歡笑，他在公布這則好消息後，立刻引起大批粉絲關注，紛紛留言：「健康最重要，期待你早日復出」、「早日健康回歸」、「等你回來繼續講潘老師跟保母的故事」、「期待你重返螢光幕帶給大家歡笑」。

沈玉琳日前接受訪問時，透露預計在農曆年後出院，元宵節左右復出演藝圈，目前已經有新節目在洽談，確切時間還是會跟醫師做討論再決定，至於會先回歸哪個節目？他表示會跟製作單位持續溝通。

