沈玉琳挺過化療傳4月復出外景 電視台回應了

沈玉琳傳4月復工主持《女孩好野》。(記者胡舜翔攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕沈玉琳罹患白血病(血癌)於台大醫院接受標靶治療，近日傳出復原情況極佳，已完成第4期療程且「免骨髓移植」。據悉，沈玉琳除了年後回歸棚內帶狀節目，更傳出將於4月正式重拾《女孩好野》外景主持棒，製作單位已悄悄動起來，通知林襄、風田、張立東等主力成員準備開工。

沈玉琳抗癌期間，手上的主持工作一度停擺，但隨著病情好轉，製作單位已開始為他的回歸鋪路。據調查，沈玉琳年後將逐步回歸《11點熱吵店》、網路節目《威廉沈歡樂送》，而最考驗體力的外景節目《女孩好野》也傳出將於4月重啟錄影，將採取「放慢錄影節奏」的方式，降低體力消耗，確保能在健康無虞的情況下復出。

廣告 廣告

對於4月回歸外景的消息，沈玉琳表示：「外景節目的相關訊息要問東森或製作單位映畫傳播喔。」他也強調，目前的首要任務是等主治醫師決定確切的返家時間，只要醫師點頭，他就能順利出院，在農曆年間與妻女團圓。東森電視則回應：「有關節目後續安排，仍在規劃討論中，敬請期待。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

沈玉琳結束化療 4月復出回歸錄外景

沒被白血病擊倒！ 沈玉琳最快元宵節後復工

（獨家）江蕙年前出手了！ 暖舉曝光緊急送大紅包應援

獨家》涉詐助理費、中資疑挹注參選 高金素梅被搜索約談

