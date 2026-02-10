沈玉琳挺過血癌！傳4月復工《女孩好野》東森回應了

沈玉琳傳出將於4月復工《女孩好野》第三季。（圖／東森超視提供）





藝人沈玉琳去年8月罹患血癌（白血病），演藝工作全面停工專注治療，如今時隔半年，他日前證實治療結果非常順利，無需進行骨髓移植，並計劃在元宵節後復工，今（10）日週刊指出沈玉琳復工後除了棚內節目外，也將回歸東森《女孩好野》等2個外景節目。對此，沈玉琳本人及東森電視台稍早都回應了。

沈玉琳入院治療血癌半年，日前證實將於這週返家過年，不過能不能正式出院還有待主治醫師評估，先前他因為生病身形消瘦不少，目前也成功復胖至68公斤，治療結果可說是十分順利，成功出院後僅需每月回診一次查看報告。

沈玉琳先前透露預計在元宵節後復工，如今根據《CTWANT》報導，他將回歸主持《女孩好野》第三季，預計將搭檔原班底風田、張立東、林襄等，不過整體規劃仍以沈玉琳身體狀況為主，據悉，製作單位同時也接洽梁赫群作為備案。

對此，沈玉琳稍早回應《EBC東森娛樂》表示：「外景節目的相關訊息要問東森或製作單位映畫傳播喔，返家時間還是在等主治醫師的決定。」而東森電視台也表示： 「有關節目後續安排，仍在規劃討論中，敬請期待。」



