沈玉琳挺過血癌4療程 親證實「年前出院」年後復工

沈玉琳完成第四次白血病療程，確定年前能返家過年。（翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳罹患血癌住進台大醫院治療，今（28日）傳出他近日完成白血病第4療程，他也親口向媒體證實「年前就能出院返家」。

沈玉琳往年過年前尾牙、春酒邀約不斷，今年為專心配合治療，各大廠商的尾牙、春酒主持一個也沒有接，據悉，以他主持費一場25萬元來算，粗估至少損失750萬元。

如今傳出沈玉琳將在年前返家的好消息，他也向媒體透露等待血球恢復就能回家，但確切的出院時間將由主治醫師決定。他因病告假半年，他也鬆口年後將陸續復工，「先以《11點熱吵店》跟網路節目《威廉沈歡樂送》為主，另外談的新節目再陸續開工。血液疾病只要血球恢復正常值就跟一般人沒兩樣，體力負荷是沒問題的。」

