沈玉琳挺過4次療程 好友曝「這時」出院：可以回家過年了

娛樂中心／林昀萱報導

潘若迪證實沈玉琳將在下週出院。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳去年7月底確診白血病（俗稱血癌），一度病危住進加護病房，經過半年積極化療傳出好消息，醫師評估不必進行骨髓移植，可以在家過農曆年。好友潘若迪也證實，沈玉琳將在下週出院和老婆芽芽、女兒吃團圓飯。

沈玉琳先前暴瘦（左），近照（右）臉較圓潤恢復得不錯。（圖／翻攝自沈玉琳、《11點熱吵店》臉書）

沈玉琳因罹患血癌全面停工，去年父親節曬出一家三口甜蜜合照，儘管臉上掛著燦爛笑容，卻難掩身形明顯消瘦，狀態令人憂心；好在治療相當順利，近日節目單位曬出他的近照，只見他雙頰澎潤、氣色頗佳，對比先前暴瘦一圈的憔悴模樣，狀態明顯好轉。

廣告 廣告

據《壹蘋新聞網》報導，潘若迪也證實沈玉琳經過4次療程復原良好，將在下週出院返家過年。他也勸好友多休息一下不要急著工作，絕對不要輕忽身體健康再出狀況。

更多三立新聞網報導

唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他

命理師驚曝「大S一直跟著具俊曄」 揭陰陽夫妻緣分：還有6年

從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」

黃國昌轟谷立言介入內政！AIT回擊「2句話」洗臉 他讚：罵人不帶髒字

