沈玉琳收愛女手作驚喜慶生 58歲「生日願望」洩住院近況

沈玉琳收女兒驚喜慶生，58歲生日願望洩住院近況。（圖／臉書 沈玉琳的御琳軍）

「綜藝鬼才」沈玉琳先前罹患白血病（血癌）緊急住院治療，令外界相當擔憂，休養5個月的他日前久違傳來逐漸康復的好消息，還透露有新節目正在洽談。而24日迎來58歲生日，他也許下生日願望，更曝光女兒為他準備的生日驚喜。

沈玉琳主持的節目《11點熱吵店》目前由唐綺陽、阿Ken（林暐恆）代班，雖然依舊受到觀眾喜愛，但不少粉絲仍期待早日看見他回到螢光幕。對此，正在休養的沈玉琳向《TVBS新聞網》透露，目前還在住院治療中，所以「生日願望是希望早日回歸節目，繼續散播歡樂散播愛」。

說到慶祝生日，沈玉琳也分享女兒準備的驚喜，「小孩有親手做了手工餅乾跟寫卡片給我慶生」，一家人互動十分溫馨。而面對大家的祝福與關心，沈玉琳久違發文表達感謝，「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，更曬出被愛妻親吻的近照，看上去他的氣色恢復不少。

沈玉琳今年8月正式解答自己罹患的是白血病，隨即接受高強度化療及標靶治療，後來檢驗狀況都很正常，「沒三高，血壓正常、發炎指數正常、食慾比住院前好，還胖了3公斤」。本月16日他再度傳來好消息，因為要做4次鞏固治療，所以最快回歸時間預計在元宵後，「治療都很順利，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定」。

