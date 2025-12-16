沈玉琳曝元宵後復工 已洽談新節目

沈玉琳（右）持續住院治療白血病，16日傳來即將復工的好消息。（資料照片）

「荒謬大師」沈玉琳今年7月確診白血病，爾後轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定。時隔5個月，16日再傳出好消息，沈玉琳昨透露，預計可以在農曆年後出院，並透露已洽談新節目。

沈玉琳表示：「治療都很順利，預計元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！」至於是先回歸哪個節目，他坦言，還是要跟製作單位討論後續。

他從7月開始住院至今快半年，雖偶爾可以回家放風，但大部分時間還是要留在醫院治療，他昨說：「我總共要做4次鞏固治療，現在已經做完第3次，平常療程跟療程之間都可以請假幾小時回家。」

廣告 廣告

在醫院的日子，沈玉琳就追劇、看書、彈吉他、超慢跑，「老婆天天帶美食來給我吃，過得很充實」。

他也說，只要出院後定期驗血，指數穩定過後，就可以算是治癒了，歷經一波生死交關，沈玉琳會更重視身體健康，不讓老婆芽芽擔心，陪伴女兒長大。