沈玉琳曝「林襄護愛」隱私細節 看好「她與馬傑森結婚」喊話包20萬

沈玉琳有看到林襄的緋聞。鄒保祥攝

沈玉琳今（11日）回歸進棚主持《11點熱吵店》，在錄影空檔接受媒體訪問。他不僅大方分享自己對於女性步入婚姻的感情觀與建議，同時也談及身邊熟識的演藝圈後輩近況，並在現場大方許下承諾。

沈玉琳（右）喊話，如果鄰鄉結婚就包20萬大紅包。鄒保祥攝

勉勵女性拒當伸手牌！婚姻不對等會失去自我

沈玉琳在受訪時首先開導所有女性，分享自己的感情觀。他語重心長地鼓勵大家，女生在感情中千萬不要看人家臉色，更呼籲「不要拿男人的錢，你這樣會失去自我，不要當伸手牌」。沈玉琳認為，女性要踏入婚姻生活，最重要的前提就是自己必須具備謀生能力，不論最後是嫁入豪門還是普通人家都一樣，若是自己沒有賺錢的能力，婚姻關係就會處於一種不對等的狀態，因此擁有獨立的經濟能力才是幸福的關鍵。

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林襄與馬傑森戀情穩定。威視電影提供

曝林襄護愛隱私細節！從未帶男方私下見面

除了宣導女性獨立的觀念，沈玉琳也談到林襄私底下對於戀情的隱私細節顧得非常好，球員馬傑森從未正式與他見面。沈玉琳表示：「這方面的隱私她顧得很好，從來沒有。所以她跟馬傑森的相關事情好像都是被拍到的，我個人倒沒有看過。」足見林襄在發展戀情的同時，對男方的保護極為周密，即便是身邊熟識的演藝圈前輩，也從不主動炫耀或帶至聚會場合。

馬傑森近況不錯。樂天桃猿提供

讚馬傑森是好青年！允諾超大紅包高過風田

談到林襄與馬傑森近日被拍到「十指緊扣」大方約會、戀情依然甜蜜穩定的新聞，身為師父的沈玉琳在受訪後段不僅給予這對戀人滿滿祝福，更當場慷慨允諾，表示如果林襄未來真的與馬傑森修成正果，他絕對會大方獻上高達20萬元的超大紅包。

沈玉琳感性表示，自己剛認識林襄時對方才20出頭，轉眼間林襄也到了27、28歲的適婚年齡。他大力稱讚馬傑森是一位好青年，且近期在球場上的成績也越來越好，認為兩人非常值得祝福。沈玉琳笑說，之前風田說要結婚，自己曾答應要包12萬元，結果風田還真的來向他追討，讓他先付了1200元訂金，沈玉琳表示：「林襄的等級又高過風田！」因此他大膽允諾結婚紅包絕對是20萬元起跳。被問到對象是否限定馬傑森？沈玉琳則幽默回應：「也沒有啦，跟別人也可以啦！但是目前看起來像是跟馬傑森最有機會。」



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