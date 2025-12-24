沈玉琳曬甜蜜慶生照 喊話粉絲：快要見面了！

沈玉琳今年7月無預警罹患白血病後，演藝事業全面停工，專心接受治療，養病五個月，日前傳出他復工時間將落在元宵節後；12月24日是他的58歲生日，他也在社群平台上貼出和太太芽芽捧蛋糕的慶生照，向粉絲們報平安，並喊話：「快要可以見面了。」

沈玉琳和太太芽芽開心慶生。

他寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」預告自己即將復出，雖然身形消瘦不少，但氣色看起來相當不錯，昔日演藝圈好夥伴詹惟中、何妤玟也留言獻上祝福，大批網友也希望他可以早日回歸。

沈玉琳預告即將復出。

沈玉琳生病之後，專心治療，仍會透過社群平台向粉絲報平安。

