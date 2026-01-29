沈玉琳最新近照流出！身形「圓潤一大圈」氣色佳 鬆口復工進度

娛樂中心／綜合報導

沈玉琳去年7月底確診白血病（俗稱血癌），一度病危住進加護病房，經過半年積極化療，近日傳出好消息，醫師評估不必進行骨髓移植，可以返家過年，預計元宵節後復工。近日沈玉琳近照曝光，只見他雙頰澎潤、氣色頗佳，對比先前暴瘦一圈的憔悴模樣，狀態明顯好轉。

沈玉琳入院初期，身形暴瘦一大圈。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

沈玉琳去年父親節曬出一家三口甜蜜合照，儘管臉上掛著燦爛笑容，卻難掩身形明顯消瘦，狀態令人憂心；上月底他再度分享與愛妻芽芽親吻照，不難看出氣色回穩不少，他也開心宣布：「治療非常的順利，快要可以見面了。」昨（28）日由他主持的節目粉絲專頁釋出其近照，狀態甚至比入院前更佳。

沈玉琳近照曝光。（圖／翻攝自《11點熱吵店》臉書）

因病暫別節目期間，沈玉琳的主持工作交由阿Ken與唐綺陽代班。根據《TVBS新聞網》報導，沈玉琳談及復工進度時表示，若血球數值恢復正常，生活與工作狀態將與一般人無異，復工時將會「全面回歸」，喊話外界不必過度擔心。

