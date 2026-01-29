沈玉琳最新近照「臉圓潤」氣色佳！復工倒數與製作人開會

沈玉琳不需要做骨髓移植，可返家過年。(圖/FB@11點熱吵店、沈玉琳的御琳軍)

58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月宣布罹患血癌，從內湖三總轉到台大醫院治療，暫時放下演藝事業。昨(28日)傳出好消息，醫生評估沈玉琳不必進行骨髓移植，可以返家過年；至於復工時間，預計元宵節過後。同天下午，《11點熱吵店》官方臉書公開沈玉琳的近照，形容他的臉圓潤、氣色好。

《11點熱吵店》臉書小編昨發布沈玉琳和製作人的合照，並配文：「和製作人開會，聊聊最新娛樂、節目資訊。在養病依舊關心演藝圈的哥～」照片中，沈玉琳戴著棒球帽，臉上堆滿笑容，一掃先前消瘦的模樣，看起來健康狀況明顯好轉很多。

廣告 廣告

沈玉琳被形容臉圓潤、氣色好。(圖/FB@11點熱吵店)

照片釋出後，女星丁寧鬆一口氣，大呼：「太好了！太好了！」知名經紀人孫德榮也替沈玉琳高興，留言：「好開心痊癒了」；此外，網友亦接力留吉祥話，「祝玉琳哥吃到120歲」、「能夠恢復健康真的是最值得開心的事了」、「期待威廉沈復出」。

沈玉琳罹癌後，大家都很關心他的治療狀況。昨他本人親自向《中國時報》報喜訊：「剛剛結束第四個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復，回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後。」

至於先前被拍到臉型消瘦的照片，沈玉琳自爆養病期間反而胖了10公斤，「入院前58公斤，現在是68公斤，覺得變瘦應該是拍攝角度跟我老婆有修圖的關係」。

沈玉琳解釋，臉看起來比較瘦的原因，應跟拍攝角度和老婆修圖有關。（圖／IG@williamshen1224）

更多中時新聞網報導

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤

蔡健雅51歲大突破 閉眼塗鴉畫人體