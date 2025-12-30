沈玉琳未出院「原因曝光」 本人親回：身體狀況尚無法受訪

沈玉琳健康好轉，但還無法些受訪問。翻攝沈玉琳的御琳軍臉書

58歲資深藝人沈玉琳自今年7月驚傳罹患白血病（血癌）入院，目前已接受治療達五個月。適逢生日期間，他除了向外界報平安，也親自回應了媒體的採訪邀約，透露目前的身體狀況尚不適合公開露面。

療程進入鞏固期最快農曆年前完成

根據鏡週刊報導，醫療進度預計安排4至5次化療，沈玉琳目前已順利完成3次，最快可望於農曆年前完成所有療程。醫療團隊指出，血癌治療初期為「引導治療」，需使用高劑量藥物殲滅體內大量癌細胞，過程相當艱辛；現階段則進入「鞏固治療」期，目的是在病情緩解後防止復發。醫師將視療程結束後的副作用反應，進一步評估出院時間。

沈玉琳日前過生日，親自發文報平安。翻攝沈玉琳的御琳軍臉書

沈玉琳親回現況：還不到受訪時機

對於各界的關心與採訪邀約，沈玉琳親自說明現狀：「現在仍在治療期間，身上還有一些點滴藥物等，還不到可以受訪的狀況。等到可以的時候我一定會說喔！」雖然他已在社群網站透露復出心聲，但目前仍須配合醫囑，專心於藥物治療。

跨科別聯手處置暫無骨髓移植計畫

關於外界關心的骨髓移植議題，醫療團隊先前曾進行評估，但考量配對條件及沈玉琳的整體身體狀況等多重因素，最終決定維持化療與跨科會診的治療方針，目前並未執行移植手術。

尚未出院主因在於多重器官追蹤

據知情人士透露，沈玉琳目前仍需留院觀察，主因除了血癌本身的療程，其身體其他器官也需要同步進行追蹤與治療。為求謹慎，院方特別安排了多個科別進行聯手處置，這也是他至今尚未出院的主要原因。



