沈玉琳爆西門町違規哈菸 認錯致歉：會改進

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〔記者傅茗渝／台北報導〕58歲「荒謬大師」沈玉琳罹患血癌康復後近期風光復工，不料3日出外景時，被週刊直擊在西門町禁菸區三度吸食加熱菸，大病初癒卻違規引發爭議。對此，沈玉琳稍早認錯。

沈玉琳先前因病暫別螢光幕8個月，當天他是為了新節目《人生無限好公司》與潘若迪、馬力歐等人前往西門町快閃發糖炒栗子。他當天一路從早忙到晚，連續上工將近12小時，整體精神與體力狀態相當好，看來身體已無大礙。

不過，中午頂著高溫高熱，下車後的沈玉琳似乎菸癮難耐，隨即與工作人員躲在西門町捷運站6號出口附近的騎樓遮陰處。大病初癒的他，被拍到直接在該處公共禁菸區三度拿起加熱菸吞雲吐霧，無視禁菸規定，與當天的「禁菸節」撞期顯得諷刺。本報詢問沈玉琳，他對此認錯，表示會注意改進。

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