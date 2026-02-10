沈玉琳病情穩定「傳4月重返外景節目」 本人回應了

沈玉琳傳出4月復出。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月宣布罹患血癌，從內湖三總轉到台大醫院治療，暫時放下演藝事業。上月他本人證實結束第4個療程，不需要做骨隨移植，會向醫院請假返家過年。今(10日)周刊報導，沈玉琳除了棚內帶狀節目外，還將回歸《女孩好野》等兩個外景節目。對此，他本人表示，要看製作方和電視台的規劃。

據《CTWANT》報導，沈玉琳主持的《女孩好野》第三季開錄時間，受到他住院影響，自去年8月延宕至今，目前製作單位已重啟前置作業，預計4月開錄，但考量沈玉琳的身體，同時敲定梁赫群作為備案。針對此傳言，沈玉琳回應《NOWNEWS今日新聞》，相關進度應以東森或製作單位映畫傳播的說明為主。

沈玉琳為了返家過年，會向醫院請假。（圖／翻攝自沈玉琳的御琳軍臉書）

另外，沈玉琳已住院半年，下周就是他心心念念的除夕，被問到何時能返家？他6日向《中國時報》回應，能否出院要看主治醫生評估，但他會用請假的方式回家過年，這點是沒有問題的。之後出院後，他每個月會回診一次，主要驗血看報告，生活飲食沒有特別限制，睡眠品質要好。而在醫院治療期間，他獲得妥善照顧，加上老婆每天帶佳餚餵食，體重已經悄悄增加8公斤。

至於復工時間點，當時他也給出答案，「工作安排在元宵節過後，心態上不要把自己當病人，該錄影就錄影，該休息就休息」。

