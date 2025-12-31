沈玉琳白血病治療5個月！抗癌進度全揭露 出院卡關原因曝光

沈玉琳還無法出院的原因曝光。翻攝沈玉琳臉書

沈玉琳先前證實罹患白血病，目前工作全面暫停，正在醫院專心治療中，相隔5個月，沈玉琳聖誕夜迎來58歲生日，也對外報平安，看起來狀況不錯，如今他也向媒體透露，自己目前仍在治療階段，「身上還接著點滴、使用藥物。」更曝光還沒辦法出院的原因。

完成3次化療 最快農曆年前結束療程

據《鏡週刊》報導，沈玉琳已經在台大醫院接受治療約5個月，據了解，原本規劃共進行4至5次化療，目前已經完成其中3次，如果後續療程順利，最快可望在農曆年前完成所有治療，到時候是否能出院，還是要看療程結束後是否出現副作用，由醫師進一步評估。

沈玉琳罹癌仍然樂觀。翻攝沈玉琳臉書

高劑量藥物清癌細胞 副作用需密切觀察

有醫師指出，白血病初期的「引導治療」是整個療程中最為艱辛的階段，原因在於患者體內尚存大量癌細胞，必須透過高劑量藥物進行全面清除，等到病情獲得控制後，才會進入「鞏固治療」，以降低復發風險、穩定病情。

醫療團隊曾評估沈玉琳是否進行骨髓移植，不過考量配對條件與整體身體狀況等因素後，最終決定不採取移植，而是持續以化療搭配跨科會診為主要治療方向，知情人士透露，沈玉琳除了白血病外，其他器官也需要同步追蹤與治療，因此院方安排多科別共同照護，成為他至今還沒出院的原因之一。



