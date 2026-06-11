沈玉琳看好林襄、馬傑森！ 承諾結婚包20萬：值得祝福

林襄與樂天桃猿棒球員馬傑森近日被拍到十指緊扣逛街，兩人疑似從2023年戀情轉為地下化，穩定交往多年。身為師傅的沈玉琳樂見其成，11日在《11點熱吵店》錄影前受訪時，認為林襄也到了適婚年齡，馬傑森也是個好青年，是值得祝福的一對，若真的修成正果結婚，他就包出20萬大紅包。

沈玉琳大病初癒回歸主持《11點熱吵店》（圖／小娛樂）

沈玉琳表示，林襄對於隱私相當謹慎，自己並沒有見過馬傑森，關於戀情都是看到媒體的報導才得知。先前他曾和風田說，辦婚禮會包12萬，結果上次遇見，風田還真的跟他討，「我說你又沒辦婚禮！那我就給個訂金1200元！」

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由於林襄是徒弟，沈玉琳說，如果林襄真的和馬傑森結婚，自己會大膽慷慨點，包個20萬。記者追問要是跟別人呢？沈玉琳笑回：「別人也可以！」而他過去就也曾叮囑過林襄，認為女性一定要有自己的謀生能力，才不需要看人臉色，否則在婚姻中容易處於不對等關係。

林襄與馬傑森的戀情似乎3年來並未情變，只是轉為地下（圖／翻攝自馬傑森IG、小娛樂）

林襄2023年8月爆出與馬傑森戀愛，算算也已經近3年時間，兩人近日被拍到打扮低調的約會，十指緊扣地步出女方住家，街頭互動就像一般小情侶自然。林襄經紀公司回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」並未否認戀情。

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