沈玉琳確定下周出院 潘若迪勸多運動休息：別再生病

58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月宣布罹患血癌（白血病），從內湖三總轉到台大醫院治療，上月他本人證實結束第四個療程、不需要做骨隨移植。今(6日)媒體報導，好友潘若迪證實沈玉琳下星期就可以出院回家過年。

據《壹蘋新聞網》報導，潘若迪先前表示幾乎每天都會去醫院探望沈玉琳或視訊關心對方，他稍早證實沈玉琳「下週就可以正式出院」，和家人一起過年，之後只要回醫院複診就好，他也勸原本是工作狂的沈玉琳多休息，健康比賺錢重要，「生病的事不要再發生第2次了」。

廣告 廣告

潘若迪也表示，沈玉琳大病一場後心態確實有變化，原本「錢來就幹」的他，現在體會健康第一，「人只有在生病的時候，才知道吃喝拉撒睡有多麼棒」，兩人也約好，等沈玉琳出院後，會定期一起運動，大概一星期一到兩次以維持體力，要彼此監督健康、運動狀態，迎接生命再次出發。

沈玉琳上星期回應自己目前治療過程順利，「剛剛結束第四個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復，回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後。」

去年，沈玉琳傳出罹患「急性骨髓性白血病」，第一時間三總就診斷出他罹患白血病，並立即安排基因檢測、骨髓檢測及低劑量化療，8月他轉院台大，由侯信安教授接手治療，並持續進行高強度化療及標靶治療，他樂觀面對病情、積極治病，去年12月他生日時表示：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了」，強調一切都往正向的方式進行，體貼向粉絲報平安說明近況。

更多中時新聞網報導

彩排擾民 頑童道歉：短期不會回來

吳念真拚威力彩9.6億 未開獎先分配獎金

網球》退休後慢活 詹詠然憶台南賑災