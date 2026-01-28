沈玉琳結束4療程「確定可以返家過年」 計畫復工時間曝光

藝人沈玉琳在2025年7月因罹患急性骨髓性白血病住院治療，28日親自透露好消息，表示剛完成第四個療程，主治醫師看了檢測報告後對治療成果相當滿意，評估後不需要進行骨髓移植手術，確定可以返家過年，也將會按照原訂計畫復工。

藝人沈玉琳證實剛完成第四個療程，確定可以返家過年。（圖／翻攝FB 沈玉琳的御琳軍）

根據《TVBS新聞網》報導，沈玉琳今日親自透露目前身體狀況，表示治療相當順利，且副作用很少目前身體沒問題，不過還需要住院一段時間等待血球恢復，農曆新年確定可以返家陪老婆及小孩，並按照計畫復工，推估時間點應是在元宵節過後。

沈玉琳在去年病倒前整個人削瘦一圈，病因一度引發外界瘋傳，而他入院專心治療半年，在去年12月生日時，就曾在社群平台上貼出和老婆的甜蜜合照，開心寫下，「謝謝大家的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」湧入大批粉絲在留言處替他打氣，期待他的回歸。

沈玉琳計畫在元宵節過後復工。（圖／翻攝FB 沈玉琳的御琳軍）

而沈玉琳目前主持的《11點熱吵店》由唐綺陽搭檔阿Ken代班，回歸後是否會因為體力問題而縮短一週主持的集數？對此，沈玉琳要大家放心，強調只要復工就會是全面復工。

