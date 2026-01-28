沈玉琳結束4血癌療程「免骨髓移植」 回家過春節迎接開工

沈玉琳將返家過春節，並規劃於元宵節前復工。（圖／翻攝自11點熱吵店臉書）

資深藝人沈玉琳日前證實罹患血癌，宣布全面停工專心治療，讓大票粉絲和好友感到相當擔心。而其好友潘若迪、黃鐙輝於上（12）月底透露沈玉琳目前恢復狀況良好，期盼能盡快復工。而今（28）日沈玉琳再度鬆口目前的身體狀況，表示治療得非常順利，也確定無須骨髓移植，在最後一次化療療程結束後，就可以順利返家過年了。

潘若迪日前受訪提到，沈玉琳目前一切按醫囑進行治療，他有漸漸胖回來，狀況都很好，「給他一點時間多休息，工作年後再說。」黃鐙輝也透露，沈玉琳最近狀況越來越好，希望能先錄一些比較不這麼累的節目，慢慢復出；太太芽芽則希望他能多休息，復工期拉到農曆過年後，這部分他們會再討論。

廣告 廣告

而今日傳來好消息，沈玉琳表示治療非常順利，近期已完成第四期療程，「主治醫師看了檢測報告表示，不必做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復」。他透露，白血病治療的副作用很少，主要就是要預防感染，目前身體狀況沒有大礙。

沈玉琳同時公開好消息，他可順利返家過年，春節期間會先在家陪老婆、小孩以及見見老朋友，然後養精蓄銳迎接先前「元宵節（3月3日）前復工」的計畫。

不過外界擔憂他開工後體力狀況，是否會考慮縮短主持節目《11點熱吵店》的集數？對此，沈玉琳直言，如果復工就會是全面復工，「血液疾病只要血球回復正常值，就與一般人沒有兩樣，因此請大家放心。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肉身「護身障阿伯過馬路」獲表揚 國中弟謙虛：感謝車主禮讓

日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹

Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿