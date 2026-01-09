沈玉琳罹癌暴瘦！吳宗憲、KID現身醫院探望 詹惟中曝好友最新病況

記者趙浩雲／台北報導

主持人沈玉琳去年7月突然身體不適，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中，恢復良好的他宣布年後有望復出。命理老師詹惟中近日透過社群分享探望沈玉琳的近況，並曝光與小鐘、吳宗憲、KID聚餐合照，引發外界關注。他透露日前赴醫院探視沈玉琳，晚間則與多年好友相聚用餐，感性直呼：「感覺新的一年要更加努力。」

詹惟中在貼文中提到，生命中總會出現許多難以預料的變化，「有人生病了，我們關心他；有人當爸爸了，我們為他高興；有人生意越做越好讓我們羨慕，也有人享受孤單也是一種快樂。」一段話道盡人生百態，也流露對身邊朋友的珍惜之情。

談到自己的心境轉折，詹惟中坦言自己「忍耐蟄伏了近10年」，如今對未來10年充滿信心，「未來再怎麼好，還是要靠自己努力去做。」他也透露，曾有人勸他該退休、好好享受生活，但他笑說自己的享受就是工作，展現對事業仍保有高度熱情。

左起小鐘、詹惟中、吳宗憲、KID一起去探望沈玉琳。（圖／翻攝自臉書）

貼文中同時曝光與吳宗憲、小鐘、KID四人聚餐合照，眾人對鏡頭比出勝利手勢，氣氛輕鬆溫馨，展現多年交情的好感情。詹惟中也用行動替沈玉琳打氣，讓不少粉絲留言關心玉琳哥的身體狀況。

