沈玉琳罹血癌住院好消息！潘若迪曝「回家時間」點

娛樂中心／李明融報導

57歲藝人沈玉琳今年7月29日驚傳罹患血癌住院，經過數月的休養及治療之後，目前飲食、作息恢復正常，且體重還增加了一些，各界都在關注沈玉琳何時可以出院返家，對此，好友潘若迪9日受訪透露沈玉琳最新近況，表示「他（沈玉琳）大概過年前就可以回家，一定可以」。





潘若迪（左）也不斷向媒體透露好友的最新病況，最近一次透露沈玉琳（右）有望在過年前出院。（圖／翻攝自「沈玉琳的御琳軍」臉書）

57歲藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，各項指標正常，食慾也比住院前好很多，甚至還增胖了3公斤，也可以短暫出院回到家中，潘若迪也不斷向媒體透露好友的最新病況，9日受訪表示「我有看到他本人，他很好，不用擔心，讓他好好休息」，被問到何時可以出院返家，潘若迪表示每天都透過視訊電話關心，透露「他大概過年前就可以回家，一定可以」。



潘若迪除了不斷關心沈玉琳病況之外，也準備跳繩讓他養成運動習慣。（圖／翻攝自潘若迪臉書）潘若迪也讚好友是「不服輸的鬥士」，從未在朋友面前表現脆弱，「他覺得自己不會被打敗，我也一直給他信心」，為了讓沈玉琳維持運動習慣，特地準備了一條跳繩給他「他現在大部分時間都在醫院，做完治療後走一走、活動一下，有助恢復。」談到沈玉琳的老婆芽芽，潘若迪也報平安，「她現在很好，平常都在照顧他，也有陪著運動、追劇，狀態穩定」。另外，今年沈玉琳將專心休養，陪伴家人，確定不會接尾牙出現在螢光幕前，潘若迪也說「年後之後再說吧，到時候看他身體狀況，給他一些時間」，感謝大家關心，他也定期探視。









