沈玉琳罹血癌傳年底出院 潘若迪曝他近況：胖回來了

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，還可以短暫出院，其好友潘若迪今錄製節目，也帶來最新好消息。

潘若迪與沈玉琳擁有好交情，就算沈玉琳在病中，兩人仍會時不時視訊，潘若迪替他向大眾報平安，並透露12月應該就可以完全出院，也說對方現在可以吃可以喝，也胖回來了。

事實上，沈玉琳過去就曾親自報平安，提到偶爾可以請假回家跟老婆女兒吃個飯，吃完仍需返院。他還表示，「療程都有合乎我的主治醫師侯信安教授的期待。有機會可以在今年年底前復工，只是我老婆要我多休息，希望我的復工期可以拉到農曆過年後，這部分我們會再討論。」

