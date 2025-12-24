沈玉琳罹血癌半年 慶生露臉報平安「透露復出時間點」

【緯來新聞網】知名主持人沈玉琳今年7月身體突感不適，隨即被送往醫院接受檢查，之後確診罹患血癌，暫停所有工作專心治療。他目前持續接受醫療照護，狀況穩定。

今（24日）正逢沈玉琳生日，他一早在社群平台分享與妻子芽芽的合照，畫面中兩人親密互動，氣氛溫馨。他也同步向外界報告近況，並寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」



照片中，芽芽輕靠在沈玉琳身旁，神情甜蜜，而沈玉琳露出笑容回應，雖然仍可看出些許病容，但整體精神狀態比先前明顯好轉，讓不少粉絲感到欣慰。



事實上，沈玉琳日前就曾對外透露，整體治療進展相當順利，對於回到工作崗位也已有初步規畫。他表示，若一切照預期進行，元宵節過後可望成為復工時間點，出院時間則可能更早。



不過，他也強調，實際重返螢光幕的日期仍需與主治醫師進一步討論，確保身體狀況允許，避免過度勉強。至於復出後將先參與哪一個節目，他指出，仍在與各節目製作單位協調中，目前尚未有最終決定，但已做好心理準備，會以循序漸進的方式回到熟悉的工作環境。

