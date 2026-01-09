沈玉琳罹血癌暴瘦！詹惟中赴醫院探望 同框吳宗憲、KID

詹惟中近日到醫院探望沈玉琳，並與吳宗憲、小鐘、KID一同聚餐。（圖／翻攝自詹惟中臉書）





58歲資深主持人沈玉琳去年7月確診罹患白血病，演藝工作全面停工，專心住院治療，日前他也證實恢復良好，有望於年後正式復出，而命理師詹惟中今（9）日也在社群曬出與吳宗憲、小鐘、KID一同聚餐的畫面，並透露日前曾到醫院探視沈玉琳，引發外界關注。

詹惟中9日在社群曬出與吳宗憲、小鐘、KID一同聚餐的照片，配文寫下：「下午去醫院探望了玉琳哥，晚上的跟好朋友一起吃個飯」，畫面中4人開心對著鏡頭比YA，聚餐氣氛看似十分愉悅，而詹惟中也開心直呼：「感覺新的一年要更加努力！」

詹惟中坦言，生命中出現一些奇怪的變化，「有人生病了，我們關心他有人當爸爸了，我們為他高興，有人生意越做越好讓我們羨慕、也有的人在享受孤單也是一種快樂」，疑似對於身旁好友的狀態有感而發，她提及自己已經「忍耐蟄伏了近10年」，對自己未來10的光景相當看好。

詹惟中也透露，有人建議他退休，好好享受生活，但他認為「未來再怎麼好還是要靠自己努力去做」，工作就是自己的享受方式。貼文曝光後，不少粉絲留言關心沈玉琳健康狀況，



