沈玉琳罹血癌治療中「年底復工」！潘若迪曝最新病況

57歲資深藝人沈玉琳經診斷證實罹患白血病（俗稱血癌），好友潘若迪於昨（27日）回應他最新近況。（圖／翻攝自沈玉琳、潘若迪 臉書）





57歲資深藝人沈玉琳，7月29日因身體不適緊急住院，經診斷證實罹患白血病（俗稱血癌），隨即暫停演藝工作專心治療。好友潘若迪於昨（27日）回應他最新近況。

沈玉琳於10月16日曾透露，「照這樣的治療節奏，有機會可以在今年年底前復工。」他提及，會再與妻子討論，妻子希望他能多休息，建議將復工期拉長至農曆過年後。

潘若迪先前表示，自己從沈玉琳住院的第一天起，只要能去醫院都會前去探望照顧，兩人也會透過電話和視訊保持聯繫，並透露，「我每天早上在公園做早課迴向給他，希望可以跟他一起努力，我們還有未完成的使命。」更進一步透露，沈玉琳吃東西都很正常，「已經有胖回來」，他會親自帶沈玉琳喜歡的滷牛肉去醫院探望，「他不服輸的鬥志，給他一點時間讓他多休息，我也跟他講復工不要差這一點時間，我覺得他可能年底可以回家，但我希望你今年不要馬上工作，回去休息一下陪家人」。

據《三立娛樂星聞》報導，潘若迪27日受訪時，再度更新沈玉琳的最新近況，樂觀表示，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了」、「芽芽沒事都會在他身邊，狀態都比之前好很多。」對此沈玉琳是否下月出院？他則未回應。



