沈玉琳罹血癌結束四期療程！「親揭副作用」過年確定順利返家

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，還可以短暫出院，今(28)日他也與本報分享最新近況。

沈玉琳近期完成第四期療程，不必骨髓移植，可順利返家過年，過去他信心表示，會在元宵節前復工，今也表示會照計畫進行，最後一次化療療程結束，就可以順利返家了。

沈玉琳罹患白血病，治療順利身體無大礙。(資料照，記者王文麟攝)

沈玉琳回應記者表示，白血病的治療副作用很少，主要就是要預防感染，「目前身體沒問題，春節期間會在家陪老婆小孩及見見老朋友，養精蓄銳迎接年後開工」。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德攻頂台北101！台灣攀岩圈引爆「兩極反應」 表態拒看不該看的畫面

霍諾德爬101穿紅衣有原因！賈永婕曝內幕 曾被擔憂引「政治解讀」

小粉紅盜片霍諾德攀101 台灣地圖硬加「China」還刪我國旗！

Toyz獄中遭爆娶篠崎泫 升格台灣女婿免遭驅逐

